El Súper 4 de la AMB ya tiene los finalistas definidos

Kimberley dejó en el camino a Unión e irá por el título ante los tandilenses. (Foto: Prensa AMB)

La Asociación Marplatense de Básquet ya tiene a los finalistas del Súper 4 de la Primera División. Independiente de Tandil y Kimberley disputarán la gran final del certamen el jueves 9 de julio, desde las 20, en el Club Peñarol.

Independiente consiguió su clasificación tras vencer como visitante a IAE Club por 96 a 95 en tiempo suplementario. Agustín Cordeiro fue la gran figura del vencedor con 35 puntos y 13 rebotes, mientras que Álvaro Yarza aportó 30 unidades, 6 rebotes y convirtió el doble que le dio el triunfo a su equipo.

Por su parte, Kimberley se quedó con el segundo boleto a la definición al superar a Unión por 74 a 68 como visitante. Facundo Quintana lideró la ofensiva del conjunto marplatense con 29 puntos.

El Dragón había finalizado tercero en la fase regular, mientras que el Rojo de Tandil ocupó la cuarta posición. Ambos llegaron al Súper 4 con un récord de siete victorias y tres derrotas.

La final se disputará a partido único y consagrará al campeón del Súper 4 de la Primera División 2026. Además de la Copa para el equipo ganador, la Asociación Marplatense de Básquet distinguirá al Jugador Más Valioso (MVP) de la final, quien recibirá una pelota conmemorativa del partido decisivo.



