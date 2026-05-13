DJs en vivo y 40 cafeterías: regresa el Cafest después de dos exitosas ediciones

Luego del éxito de sus primeras dos ediciones, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) y la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada informaron que se volverá a realizar el Cafest Mar del Plata, un evento que fusiona café de especialidad y música electrónica en vivo.

El festival se llevará a cabo este sábado 16 de mayo de 11 a 21 en dos sitios en forma simultánea, debido a la significativa convocatoria que obtuvo el año pasado: será en Villa Mitre (Lamadrid 3870) y Villa Victoria (Matheu 1851). En la primera asistieron alrededor de 15.000 personas y en la segunda participaron más de 25.000.

Además, precisaron que la participación es con entrada libre y gratuita, y que el ingreso al evento será por Lamadrid y Quintana. Se trata de una propuesta para disfrutar en familia con los mejores cafés de la ciudad con 40 marcas, DJs en vivo al aire libre, feria de emprendedores, espacio infantil y charlas.

El tercer Cafest se realizará en dos locaciones en simultáneo.

Producto del Cafest, desde la Municipalidad comunicaron que habrá cortes de tránsito desde las 7 hasta las 22 en las calles Arenales y Matheu y Lamadrid y Formosa.

DJs en vivo y charlas

El line up en Villa Mitre incluye a Clarita G & Den Zayat (de 12 a 14), Seba Walker (de 14 a 16), Esposito Brothers (de 16 a 19), y Fredy Zayat y Jose & Pascutto (de 19 a 21), mientras que la de Villa Victoria a W. Martins (de 12 a 14), Fede López (de 14 a 16), Nico Bonnanni (de 16 a 18) y Peterswarez (de 18 a 22).

Por su lado, en el Microcine de Villa Victoria se realizarán distintas charlas relacionadas a la temática del café que estarán a cargo de referentes de cafeterías participantes.

A las 13:30 será el turno de Café Heraldo: “Hospitalidad y servicio en cafetería”, a las 14 de Eurocafé: “Cultura italiana del café: Diseño y trascendencia”, a las 14:30 de Avgvstvs: “Fusión Cafe+helados". Preparación y variedades”, y a las 15 de Cabrales:“De la cosecha a la taza”.

En esta edición participarán 40 cafeterías.

En Villa Victoria, se encontrarán las siguientes cafeterías: Cookies the factory, Café boutique, Delicias de Maru,The Cookie World, Mito Espresso, Gato coffeehouse, Nat Coffee, Biosfera, Eurocafe, Keto by Noe, Go Company, Coffee Time, Bois Cantina, Coffit, Surf coffee, Café Cabrales, Avgvstvs, Bohemian Cafe, La Cafeta y Lirien Pastelería.



En tanto, en Villa Mitre estarán: Tré Coffee Club, Suárez Café, Perezoso Café, Green Mug, Luys, Astor Cafetería, Dinette, Deseado, Becitt, Café Heraldo, Condesa, Orión café, Croissant Cafe, Costiera, Kersen, ATC, Sao medialunas, Coco café, Batuta Coffee Roaster y El Cóndor.