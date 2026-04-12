Una conexión singular: en Madariaga se unen con Bangladesh para el desarrollo de un polo textil

El intendente de Madariaga, Carlos Santoro (izquierda de la image), al firmar la carte de intención cooperativa.

El municipio de General Madariaga dio un paso estratégico hacia la internacionalización de su matriz productiva al firmar una carta de intención con la Cámara de Comercio e Industria Argentina–Bangladesh, en el marco de un proyecto que busca impulsar un polo industrial textil en el distrito.

La iniciativa pone en el centro de la escena el vínculo entre Madariaga y Bangladesh, país reconocido a nivel mundial por su desarrollo en la industria textil. El objetivo es articular capacidades locales con la experiencia y el know-how del sector asiático, generando una sinergia que permita potenciar la producción y abrir nuevos mercados.

Una alianza que llama la atención: Madariaga y Bangladesh unidos por la industria textil.

El proyecto contempla su desarrollo en el parque industrial local y apunta a consolidar a Madariaga como un nodo estratégico dentro de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se prevé integrar la infraestructura productiva y el marco normativo argentino con la capacidad industrial y la inserción internacional que caracteriza a Bangladesh.

Entre los ejes centrales se destacan la generación de empleo, el fortalecimiento del entramado productivo y la posibilidad de avanzar en esquemas de sustitución de importaciones, al tiempo que se promueve la exportación de productos con valor agregado.

La firma de esta carta de intención marca el inicio de una etapa de análisis y planificación conjunta. Ambas partes trabajarán en estudios de factibilidad y en la definición de acuerdos específicos que permitan evaluar la viabilidad del proyecto, contemplando aspectos técnicos, legales y de inversión.

Madariaga mira a Bangladesh para crecer en la industria textil.

El intendente Carlos Esteban Santoro subrayó la relevancia de este paso al considerar que abre nuevas oportunidades para diversificar la economía local y consolidar un perfil productivo con proyección internacional.

Si bien el acuerdo no implica compromisos económicos inmediatos, desde el municipio destacaron que se trata de un avance institucional significativo que refuerza una visión de desarrollo a largo plazo, basada en la cooperación internacional y en la búsqueda de nuevas oportunidades para la comunidad.