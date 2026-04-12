Tragedia en ruta 74: un muerto y dos heridos en un choque frontal

Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este sábado sobre la Ruta Provincial N° 74, a la altura del kilómetro 36, dentro del partido de General Madariaga, en el que murió una persona y otras dos fueron heridas.

Por causas que aún se intentan establecer, un Volkswagen Voyage y una Ford Ecosport colisionaron de manera frontal en un tramo donde la calzada se encontraba húmeda, condición que podría haber influido en la mecánica del impacto, según informó el medio local CNM Madariaga

Como consecuencia del fuerte choque, el conductor de la Ecosport perdió la vida en el lugar, mientras que los ocupantes del Voyage -dos jóvenes oriundos de Pinamar- fueron asistidos y trasladados al hospital de General Madariaga con lesiones y escoriaciones múltiples, sin que trascendiera hasta el momento la gravedad de su estado.

En el rescate de los heridos intervinieron Bomberos de Madariaga, Policía Vial, personal de Aubasa y ambulancias del hospital local. La causa quedó en manos de la Justicia, que inició actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo.