Cayó una banda cordobesa sospechada de cometer robos con inhibidores de alarmas

Una captura de imagen de los operativos realizados en Tandil por el robo de autos.

En un operativo realizado durante la mañana de este miércoles en Tandil, fuerzas policiales detuvieron a una banda proveniente de Córdoba que está presuntamente vinculada a robos cometidos mediante el uso de inhibidores de alarmas, una modalidad delictiva utilizada para acceder al interior de vehículos sin forzar sus cerraduras.

El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de las calles Piedrabuena y Espora y contó con la colaboración del centro de monitoreo del municipio. Tras la intervención, la Secretaría de Protección Ciudadana difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir este tipo de hechos.

Según se explicó, los delincuentes emplean dispositivos que bloquean la señal del cierre centralizado de los vehículos. De ese modo, el propietario cree haber activado el sistema de seguridad, cuando en realidad las puertas permanecen sin bloqueo, facilitando el robo de los objetos que se encuentran en el interior.

La zona tandilense de calle Espora y la ruta 226 donde también se realizaron operativos.

Prevenciones ante los robos de autos en Tandil

Ante este escenario, las autoridades insistieron en evitar dejar elementos de valor dentro de los automóviles, como computadoras, mochilas, portafolios, carteras con dinero u otros objetos que puedan resultar de interés para los delincuentes.

También recomendaron activar el cierre centralizado o la alarma al estacionar, esperar unos segundos antes de alejarse y comprobar manualmente que alguna de las puertas haya quedado efectivamente bloqueada.

Si al intentar abrirla se verifica que el vehículo permanece sin cerrar, las autoridades advirtieron que podría estar actuando un inhibidor de señal en las inmediaciones. En ese caso, aconsejaron no retirarse del lugar, volver a accionar el sistema de cierre hasta confirmar que funcione correctamente y comunicar la situación de inmediato al 101 o mediante la aplicación Centinela.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana señalaron que esta simple verificación demanda apenas unos segundos y constituye una medida preventiva clave para reducir el riesgo de sufrir este tipo de robos.