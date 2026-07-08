Drama durante el partido de la Selección: un hombre sufrió un infarto y fue asistido de urgencia

La pasión por el fútbol volvió a dejar una escena que puso en alerta al sistema de salud. Un hombre sufrió un infarto mientras seguía el partido entre la Selección Argentina y Egipto por el Mundial 2026 y debió ser asistido de urgencia por personal del Hospital Ramón Santamarina de Tandil.

El episodio ocurrió durante el encuentro y requirió una rápida intervención del servicio de emergencias. Según explicó el médico emergentólogo Guillermo Barillaro, el paciente presentaba síntomas previos al evento, una situación que permitió actuar con rapidez y mejorar las posibilidades de recuperación.

"Fue durante el partido. La persona tuvo una condición crítica que logramos revertir. Afortunadamente, hoy se encuentra estabilizada", señaló el profesional.

Tras ser atendido, el hombre fue sometido a un procedimiento de hemodinamia y permanece internado en la unidad de cuidados intermedios, donde evoluciona favorablemente.

Desde el Hospital remarcaron que, si bien el estrés y la carga emocional que generan este tipo de encuentros deportivos pueden actuar como desencadenantes en personas con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo, la consulta temprana sigue siendo el principal factor para mejorar el pronóstico.

"Sin dudas, consultar precozmente allana muchísimo el camino. Permite tomar mejores decisiones y acceder más rápido al tratamiento adecuado", sostuvo Barillaro.

El médico también llevó tranquilidad respecto al funcionamiento del servicio de emergencias durante la jornada y aclaró que no se registró un incremento inusual en la demanda de pacientes, más allá del caso puntual.

El riesgo no termina con el pitazo final

A partir de lo ocurrido, el especialista aprovechó para recordar que quienes tienen antecedentes cardíacos deben intentar atravesar este tipo de eventos con la mayor calma posible y evitar situaciones de estrés extremo.

Además, advirtió que muchos de los episodios graves asociados a los partidos no ocurren durante los 90 minutos, sino en las horas posteriores, especialmente por accidentes de tránsito relacionados con los festejos.

"Muchas veces los incidentes más graves llegan después del partido. Si se consume alcohol, no hay que conducir. Respetar las normas de tránsito también es una forma de cuidar la salud", concluyó.