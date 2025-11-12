Se radicó una sola denuncia por el supuesto abuso en la Escuela Primaria N°21

La fiscal Mariana Baqueiro ordenó las medidas protocolares teniendo en cuenta que el alumno señalado es inimputable por su edad.

Abuso sexual, daño agravado, lesiones e incendio. Esos son los cuatro hechos que investiga la Justicia a través de dos fiscalías por los incidentes registrados ayer luego de un reclamo frente a la Escuela Primaria N°21 del barrio Jorge Newbery.

Por el abuso que dos nenas de 6 años habrían sufrido a manos de un nene 10, la fiscal Mariana Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso las medidas protocolares teniendo en cuenta que el alumno señalado es inimputable por su edad.

Después del caos en la escuela, las familias se dirigieron a la vivienda del acusado y la prendieron fuego.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que hay una sola denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia en la que se hizo referencia a tocamientos por arriba de la ropa de su hija. La característica del hecho hace quedar sin sentido la posible realización de pericias en el área de Cuerpo Médico.

Más allá de la intervención que se le dió a la Asesoría de Menores e Incapaces, también se comunicó lo sucedido al Departamento de Protección de la Niñez local.

Durante los incidentes por la denuncia de abuso en la Primaria N°21, rompieron la ventanilla de un patrullero.

Con relación a las agresiones a la madre del niño apuntado, de docentes y directivos de la Primaria N°21, las roturas al establecimiento, dos patrulleros y el incendio de la vivienda, todos se tramitan en la Unidad Funcional de Instrucción N°5, a cargo de Alejandro Pelegrinelli.

"Personal de la DDI está realizando distintas tareas, incluyendo el cotejo de imágenes de los videos viralizados de los incidentes para identificar a los autores", agregaron.