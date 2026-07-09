Perdió el control de la moto, chocó contra un poste y se mató
Sucedió está madrugada en el barrio Alfar. La víctima es un hombre de 27 años.
9 de Julio de 2026 08:43
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un motociclista de 27 años murió el jueves a la madrugada tras chocar, por motivos aún no establecidos, contra un poste de luz cuando circulaba en la costa en la zona del barrio Alfar.
Un móvil llegó a la zona de Toscana y la costa donde vieron que una moto Honda CG que circulaba en dirección a Miramar había colisionado con un poste de luz.
Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y confirmó el deceso del conductor, por lo que personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar.
Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia.
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