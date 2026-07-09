Perdió el control de la moto, chocó contra un poste y se mató

Un motociclista de 27 años murió el jueves a la madrugada tras chocar, por motivos aún no establecidos, contra un poste de luz cuando circulaba en la costa en la zona del barrio Alfar.





Toscana y la costa

Honda CG

Miramar

SAME

confirmó el deceso del conducto

Policía Científica

fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia.

Un móvil llegó a la zona dedonde vieron que una motoque circulaba en dirección ahabía colisionado con un poste de luz.Una ambulancia delse hizo presente en el lugar yr, por lo que personal dese hizo presente en el lugar.Las actuaciones quedaron a cargo del