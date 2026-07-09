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Accidente en moto

Perdió el control de la moto, chocó contra un poste y se mató

Sucedió está madrugada en el barrio Alfar. La víctima es un hombre de 27 años.

Tenía 27 años y aun no lo identificaron

9 de Julio de 2026 08:43

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un motociclista de 27 años murió el jueves a la madrugada tras chocar, por motivos aún no establecidos, contra un poste de luz cuando circulaba en la costa en la zona del barrio Alfar.







Un móvil llegó a la zona de Toscana y la costa donde vieron que una moto Honda CG que circulaba en dirección a Miramar había colisionado con un poste de luz.







Una ambulancia del SAME se hizo presente en el lugar y confirmó el deceso del conductor, por lo que personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar.











Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia.

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