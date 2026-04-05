Extranjero borracho chocó una moto y mató a dos jóvenes mujeres

Dos mujeres murieron este domingo en la provincia de Santa Fe luego de que un conductor en estado de ebriedad chocara su auto contra la moto en la que viajaban. El hombre quedó detenido, acusado de doble homicidio culposo en accidente de tránsito, y el test de alcoholemia arrojó que tenía 1,8 gramos de alcohol en sangre.

El incidente ocurrió cerca de las tres de la madrugada, en el cruce de la Avenida Belgrano y calle Florida, en la ciudad de Capitán Bermúdez del departamento santafesino de San Lorenzo.

Según se indicó, las dos víctimas se trasladaban en la moto de color rojo, cuando fueron impactadas fuertemente por el auto. Una de las mujeres, identificada como Florencia Sosa (25), falleció en el lugar como consecuencia de las heridas que sufrió por el choque. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar la autopsia correspondiente.

El rodado en el que viajaban las víctimas, dos jóvenes mujeres.

En tanto, su acompañante, que por el momento no fue identificada, fue derivada de urgencia al Hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Las autoridades sanitarias confirmaron que murió poco después de su llegada al centro asistencial.

Tras el siniestro, en el lugar se hizo presente personal municipal que realizó el test de alcoholemia al automovilista. La prueba corroboró que manejaba con 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre.

El sujeto, de origen colombiano con residencia en Rosario e identificado como Maya Libardo Q. quedó detenido en una causa caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

En el caso interviene la fiscalía de turno de San Lorenzo, a cargo del fiscal Aquiles Balbis, quien solicitó la intervención de los equipos de Planimetría de Rosario para reconstruir el modo en que ocurrió el hecho. En el lugar trabajaron también el Gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) y el médico de policía.

Por su lado, el extranjero imputado por el choque permanece a disposición de la justicia y se aguarda que su situación procesal se defina en las próximas horas.