Video: desastre vehicular en la avenida Jorge Newbery por un grave accidente de moto

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 de este jueves por circunstancias que se intentan esclarecer.

Por circunstancias que son materia de investigación, dos hombres que se trasladaban en moto fueron impactados en la tarde de este jueves por el conductor de un Peugeot en la avenida Jorge Newbery al 4750.

El accidente vial se registró alrededor de las 18:30 a la altura del supermercado mayorista Coto y los barrios privados de la zona, y provocó un caos vehicular por los agentes de tránsito que debieron actuar y desviar el tráfico.

Según los imágenes a las que accedió 0223, los ocupantes del rodado de menor porte sufrieron heridas graves producto del siniestro y fueron asistidos y trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) por personal del Same.

En uno de los videos se logra escuchar el grito de dolor proveniente de una de las víctimas que estaba siendo asistida por los profesionales. "Ay, cómo gritaba el muchacho en medio de la calle", comentó una testigo del violento hecho.