Mataron a un hombre en la calle en el barrio Regional

Un hombre fue asesinado el sábado a la mañana en el barrio Regional en circunstancias que la Justicia y la policía intentan determinar a partir de una serie de tareas en el lugar para obtener precisiones por parte de los vecinos y el análisis de cámaras de seguridad.

Lo encontraron el sábado a la mañana.

Las fuentes consultadas por 0223 confirmaron que el hecho ocurrió cerca de las nueve de la mañana en inmediaciones de las calles Quintana y Remedios de Escalada. “Un aviso al 911 dio cuenta de la presencia de una persona que había sido baleada y estaba tirada y ensangrentada en el lugar” señalaron.

Efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima se hicieron presentes en el lugar y realizaron las primeras tareas dispuestas por el fiscal Carlos Russo.

Fue en el barrio Regional.

Mientras se aguarda la identificación de la víctima –que tendría aproximadamente 50 años-, la operación de autopsia que se realizará en las próximas horas permitirá establecer las causas del deceso. "A simple vista se detectó una herida de arma de fuego en la pierna izquierda", agregaron.

Es el vigésimo sexto homicidio doloso en lo que va del año y el segundo de la semana tras el crimen de Raúl Coliguante a mano de sus primos cometido el lunes pasado en el barrio Fray Luis Beltrán.