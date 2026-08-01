Balearon a un comerciante en un violento robo en Malvinas Argentinas: está grave

Este mediodía, un violento asalto se registró en una ferretería ubicada en la intersección de la Avenida Libertad y la calle Luciano Arrue y dejó a un comerciante gravemente herido tras ser baleado en el pecho.

Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, delincuentes ingresaron al local para cometer un asalto y en medio del hecho dispararon con un arma de fuego hacia el dueño del negocio, que cayó instantáneamente tendido sobre el piso. Tras ello, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Los vecinos, alertados por los ruidos, se acercaron al lugar y encontraron a la víctima, que según su relato "estaba muy mal, se estaba muriendo". De acuerdo a la información brindada a este medio, lo trasladaron en auto policial al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó quedó internada bajo atención médica.

Cuando los efectivos de la Comisaria 6ta se apersonaron en el lugar, montaron un operativo en la zona y lograron capturar a dos hombres señalados como presuntos autores del robo y el disparo. También secuestraron el arma de fuego presuntamente utilizada.









La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y dio lugar a las actuaciones supervisadas por la Jefatura Departamental. La investigación continúa para determinar cómo se dieron los hechos y la responsabilidad que pesa sobre los detenidos.

Aún se desconoce cómo evoluciona el estado de salud de la víctima. El barrio Malvinas Argentinas, por lo pronto, quedó conmocionado por la violencia vivida.