No pudo cometer una entradera y escapó en una camioneta robada

Un hombre de 27 años que junto a un cómplice que se dio a la fuga intentó entrar a robar a una casa fue aprehendido por personal policial tras una persecución que terminó con el secuestro de una camioneta con pedido de secuestro.

El operativo se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de personal ingresando por los techos en una vivienda ubicada en calle Gascón al 2900.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos masculinos emprendiendo la fuga: uno de ellos descendió por una escalera y escapó a bordo de una camioneta iniciándose una persecución controlada hasta calle Bordabehere al 2900.

Elementos secuestrados por los efectivos policiales.

Allí dos ocupantes descendieron del vehículo e intentaron continuar la huida a pie, logrando el personal policial aprehender a uno de ellos en la intersección de Republica del Líbano y Castelli, mientras que el restante logró escapar.

Durante el procedimiento se secuestraron dos mochilas con herramientas, tres celulares y un inhibidor de señal, elementos de interés para la investigación. Asimismo, en el inmueble donde se produjo el intento de robo se halló una escalera utilizada para acceder a los techos y otra mochila con herramientas.

El ladrón, detenido por la policía.

También fue secuestrada una camioneta Chevrolet Tracker que registraba un pedido de secuestro activo por robo automotor, vigente desde el 16 de junio de 2026, requerido por la comisaria cuarta.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de una causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.