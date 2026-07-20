Robó un kiosco a mano armada y lo acusan de otros cinco hechos similares

Un hombre de 31 años acusado de asaltar un kiosco ubicado sobre la avenida Luro al 3000 fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

A partir de la descripción aportada por la víctima, el seguimiento realizado por un empleado de seguridad de la cadena de kioscos y el rápido despliegue policial, personal del Comando de Patrullas logró interceptar al sospechoso en inmediaciones de avenida Independencia y avenida Luro.

Durante el procedimiento se secuestró una pistola calibre .22 tipo Browning Pocket y 170.100 pesos en efectivo, dinero que posteriormente fue reconocido por el responsable del comercio y restituido por disposición judicial.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por el delito de robo agravado por el uso de arma no verificada para el disparo, el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 y el envío del arma secuestrada a Policía Científica para las pericias correspondientes.

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A partir de la aprehensión, el grupo táctico operativo de la comisaría primera profundizó las tareas investigativas mediante el análisis de registros fílmicos, fotografías, características físicas, vestimenta utilizada y el modus operandi del detenido. Como resultado de ese trabajo se logró atribuirle participación en cinco robos cometidos contra kioscos y comercios de cercanía ocurridos entre abril y julio de este año.

Entre los hechos esclarecidos se encuentra el asalto cometido el 17 de julio en un kiosco ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 2500, donde un hombre ingresó armado, intimidó a la empleada y sustrajo la recaudación antes de darse a la fuga.

También se lo vinculó con el robo ocurrido el 23 de junio en un comercio de Avenida Colón al 2000, donde el autor amenazó al empleado con un arma blanca para apoderarse del dinero de la caja registradora. En esa oportunidad, la víctima intentó impedir la huida, produciéndose un breve forcejeo, aunque el delincuente logró escapar. El comercio contaba con cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron determinantes para la investigación.

También se esclareció el hecho registrado el 21 de abril sobre avenida Colón, donde un sujeto armado sustrajo dinero de la caja de un kiosco y huyó tras intimidar al comerciante.

A ello se suman dos robos cometidos el 20 de abril: uno ocurrió en un drugstore de calle Sarmiento al 2700, donde el delincuente, ocultando parcialmente su rostro y exhibiendo un arma de fuego, se apoderó de la recaudación del comercio. El restante tuvo lugar en otro kiosco ubicado sobre avenida Juan B. Justo, al que ingresó armado y sustrajo el dinero de la caja sin ocasionar lesiones a la víctima.

En todos los episodios, los investigadores detectaron un patrón de actuación coincidente: el autor seleccionaba pequeños comercios, ingresaba con el rostro parcialmente cubierto, intimidaba a los empleados con un arma y escapaba rápidamente con la recaudación.

Las actuaciones complementarias fueron remitidas a la fiscalía temática a cargo de Fernando Berlingeri, quien dispuso la notificación del imputado por cinco hechos de robo calificado.