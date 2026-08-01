Sorpresa total en Boca: el Xeneize confirmó dónde será local vs Estudiantes y no es La Bombonera

El Xeneize hizo oficial el cambio de escenario para el partido pendiente frente al Pincha mientras avanzan las obras en el campo de juego de su estadio.

Boca Juniors confirmó de manera oficial que recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, por el encuentro pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. La decisión se tomó debido a que las obras de renovación del campo de juego de La Bombonera no pudieron finalizar dentro de los plazos previstos, obligando al club a mudar su localía de manera excepcional.

A través de un comunicado, la institución explicó que además de las habituales tareas de mantenimiento del césped, se está realizando una importante intervención estructural en el sistema de drenaje de uno de los sectores más afectados del estadio, ubicado frente a los palcos preferenciales. Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas retrasaron la recuperación del terreno de juego y modificaron el cronograma de trabajo.

El deterioro del césped había quedado en evidencia durante el encuentro frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, situación que aceleró la decisión de completar una remodelación integral antes de volver a utilizar La Bombonera. Desde el club remarcaron que el objetivo es presentar un campo de juego en óptimas condiciones para los próximos compromisos oficiales.

La posibilidad de cambiar de estadio era una alternativa que la dirigencia analizaba desde hacía varios días. Entre las opciones evaluadas aparecieron los escenarios de Racing, Vélez y Lanús, aunque finalmente Boca alcanzó un acuerdo con Huracán para disputar el compromiso frente al Pincha en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Mientras tanto, el equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena mantiene el foco puesto en el Torneo Clausura. Antes de enfrentar a Estudiantes, Boca deberá visitar este domingo desde las 17 a Newell's en Rosario por la tercera fecha, con la intención de sumar un triunfo que lo acerque a los primeros puestos del campeonato y llegar con confianza a su estreno como local en Parque Patricios.