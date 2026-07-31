Juan Román Riquelme explotó tras la clasificación de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"

El presidente del Xeneize cuestionó el rendimiento del equipo luego del pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana y fue muy duro con el gol sufrido ante O'Higgins.

Boca Juniors consiguió el objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar por penales a O'Higgins de Chile, pero la clasificación no alcanzó para conformar a Juan Román Riquelme. El presidente del club dejó un análisis muy crítico del rendimiento del equipo luego de la derrota por 1 a 0 en Rancagua y apuntó especialmente al gol que recibió el Xeneize, una acción que consideró inadmisible para un equipo de su jerarquía.

Después del encuentro disputado en el estadio El Teniente y antes de regresar a la Argentina, Riquelme habló con la prensa y dejó una frase que rápidamente se volvió viral. "No te pueden hacer un gol de lateral", afirmó con contundencia al analizar la jugada que terminó con el tanto de Francisco González, nacido tras una desatención defensiva colectiva y un error de Nicolás Figal.

El máximo dirigente xeneize rechazó que el aspecto anímico fuera la principal explicación del rendimiento del equipo y puso el foco en cuestiones futbolísticas. "Los jugadores tienen mucho que hablar de eso, porque recibir un gol de lateral significa que no se marcó bien y que no se hicieron bien las cosas. Eso no tiene nada que ver con lo anímico. Si esa jugada no pasaba, Boca clasificaba sin necesidad de los penales", remarcó.

Riquelme también reconoció que la serie podría haberse resuelto con mayor tranquilidad en el partido de ida disputado en La Bombonera. "En Buenos Aires tendríamos que haber sacado una diferencia mayor. En estos partidos de copa hay que estar atentos durante los 90 minutos. Lo importante era pasar y ahora hay que pensar en lo que viene", explicó.

Sobre la definición desde los doce pasos, el presidente de Boca consideró que la fortuna también juega un papel importante. "Los penales son cuestión de suerte. Esta vez estuvieron de nuestro lado. Para el arquero también es importante haber pasado porque le dará confianza. Agosto será un mes muy exigente, con partidos cada dos o tres días, y eso hace muy difícil mantener un alto nivel", sostuvo.

Consultado sobre el penal ejecutado por Aranda y la posibilidad de que el cuerpo técnico dialogara con el futbolista, Riquelme evitó opinar desde lo deportivo. "No soy el técnico. Como dirigente trato de ayudar para que los muchachos estén bien y que el entrenador tenga el plantel que desea", respondió, dejando en claro cuál es su rol dentro de la institución.

El mercado de pases y el panorama que se abre en Boca

Además, el mandatario hizo referencia al mercado de pases, que llega a su cierre. Explicó que la dirigencia intentó cumplir con todos los pedidos del entrenador incorporando un lateral derecho (Lozano), un arquero (Montero) y un delantero (Villa), aunque reconoció que las lesiones modificaron los planes iniciales. También dejó abierta la posibilidad de realizar un nuevo movimiento si se concreta la salida de algún futbolista al exterior, lo que permitiría extender el plazo para sumar un refuerzo.

Con la clasificación asegurada, Boca ya pone la mira en los octavos de final de la Copa Sudamericana y en un calendario cargado de compromisos durante agosto. Sin embargo, las palabras de Juan Román Riquelme dejaron en evidencia que, más allá del resultado conseguido, el funcionamiento del equipo todavía está lejos de conformar a la dirigencia, que espera una mejora inmediata para seguir peleando por el título continental.