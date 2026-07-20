¿Estaban nerviosos?: en Chile se festejó la derrota Argentina en la final

Una peculiar imagen se pudo apreciar en las calles de Viña del Mar, Chile, cuando se concretó la derrota de la Selección Argentina ante su par de España por la final del Mundial en el MetLife de Nueva Jersey. Hace una década y en el mismo escenario, Chile —a diferencia de su ausencia en esta Copa del Mundo— disputó aquel torneo y le arrebató la Copa América Centenario al equipo de Messi.

Cuando el árbitro dio el silbatazo final, se desató una euforia genuina al otro lado de la cordillera, donde, aunque no pudieron ver a su seleccionado competir con el resto del mundo, muchos hicieron fuerza por cada rival de Argentina a lo largo del último mes y medio.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y desataron sentimientos encontrados: por un lado, el agradecimiento de los españoles y la felicidad de aquellos reacios a la Scaloneta y, por otro, la resignación de los argentinos.

Aunque Ferran Torres le dio el triunfo a su selección al inicio del segundo tiempo extra, la felicidad no se limitó a España, sino que los aplausos, gritos y festejos se repartieron por distintos puntos del planeta. Así se encargaron de retratarlo las redes sociales, con millones de interacciones.

Estas postales no hicieron más que reforzar el concepto de "argentinofobia" —terminología adoptada en los últimos días para definir a aquellos que odian a la Argentina y todo lo relacionado con ella—, aunque es entendible desde la rivalidad tan histórica como dispareja que supieron construir ambos seleccionados a lo largo del tiempo.