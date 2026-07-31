Aldosivi-Gimnasia: confirmaron cómo serán los cortes, ingresos y el operativo de seguridad

El regreso del público visitante al estadio José María Minella tendrá un importante despliegue de seguridad. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) confirmó el operativo que se implementará este domingo para el partido entre Aldosivi y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente al torneo de Primera División.

El encuentro se disputará desde las 14.30, mientras que las puertas del estadio se abrirán a las 12. El operativo contará con 370 efectivos policiales, además de 70 agentes de seguridad privada, 40 trabajadores de Utedyc y personal del servicio de emergencias médicas.

Aldosivi-Gimnasia: así será el operativo de seguridad para la vuelta del público visitante

Desde APreViDe recomendaron a los hinchas concurrir con anticipación para facilitar un ingreso ordenado. Además, recordaron que será obligatorio presentar la entrada física y el DNI, mientras que el derecho de admisión se controlará mediante dispositivos móviles en los accesos.

Los simpatizantes de Aldosivi ingresarán a la tribuna sur por avenida de las Olimpiadas y Magallanes, mientras que la parcialidad de Gimnasia ocupará el sector norte, con acceso por avenida Canosa y Juan B. Justo. En esta oportunidad, el club platense dispondrá inicialmente de 3.000 entradas populares.

El Minella volverá a recibir público visitante este domingo.

Las autoridades recomendaron a los hinchas visitantes arribar por la Ruta 2, continuar por avenida Champagnat y luego tomar Juan B. Justo hasta Canosa. Además, informaron que los vehículos de la parcialidad de Gimnasia deberán trasladarse acompañados por la custodia policial dispuesta para el operativo; de lo contrario, podrán ser demorados sobre la Ruta 2.

Gimnasia dispondrá inicialmente de 3.000 entradas populares.

Durante la jornada también habrá cortes de tránsito en los alrededores del estadio. En el sector sur se interrumpirá la circulación en avenida de las Olimpiadas y Hernandarias; avenida de las Olimpiadas y Viña del Mar; Irala y Viña del Mar; Ortiz de Zárate y Viña del Mar; y avenida de las Olimpiadas y Ayolas. En el sector norte los cortes estarán ubicados en Juan B. Justo y Canosa; Udine y Canosa; y 12 de Octubre y Canosa.

APreViDe confirmó los ingresos y cortes de tránsito para el partido.

Por último, APreViDe recordó que estará prohibido ingresar con insignias de otros clubes, pirotecnia, papeles o banderas que inciten a la violencia, así como también acceder al campo de juego. Además, advirtió que los hinchas que utilicen elementos pirotécnicos o provoquen incidentes podrán ser identificados y sancionados, y que cualquier incumplimiento podría afectar la continuidad del público visitante en futuros encuentros.