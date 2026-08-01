Se va la tormenta: mejora el tiempo para el último fin de semana de vacaciones

Tras el paso de la ciclogénesis, el SMN pronostica una jornada sin lluvias, aunque con cielo mayormente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Foto: 0223

Luego de un viernes marcado por una ciclogénesis y una alerta naranja en Mar del Plata, donde la tormenta eléctrica y los fuertes vientos se hicieron sentir hasta las primeras horas de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada con mejoras y sin lluvias para este sábado.



Pese a la intensidad de la tormenta, no se registraron daños de gravedad ni anegamientos importantes durante la jornada del viernes. Foto: 0223



La mañana comenzó sin precipitaciones, con cielo cubierto y una temperatura de 12 grados. Las primeras horas del día serán similares a las condiciones previstas para el resto de la jornada, según el organismo meteorológico.

Se terminan las vacaciones y, durante este día, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima podrá alcanzar los 13 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el resto de la jornada y comenzará a despejarse levemente hacia la noche.



Con temperaturas bajas y cielo mayormente nublado, el último fin de semana de las vacaciones de invierno arranca con mejores condiciones. Foto: 0223



Pese a que no se anuncian precipitaciones, desde el SMN alertaron por fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h hasta la tarde de este sábado, provenientes del sector sur y sudoeste.





Para el domingo se prevén condiciones similares a las del sábado: sin lluvias, pero con cielo parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar del último día de vacaciones de invierno en la ciudad de Mar del Plata.



