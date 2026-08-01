Se va la tormenta: mejora el tiempo para el último fin de semana de vacaciones
Luego de una jornada marcada por una alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa mejoras en las condiciones del tiempo para este sábado.
Por Redacción 0223
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Luego de un viernes marcado por una ciclogénesis y una alerta naranja en Mar del Plata, donde la tormenta eléctrica y los fuertes vientos se hicieron sentir hasta las primeras horas de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una jornada con mejoras y sin lluvias para este sábado.
La mañana comenzó sin precipitaciones, con cielo cubierto y una temperatura de 12 grados. Las primeras horas del día serán similares a las condiciones previstas para el resto de la jornada, según el organismo meteorológico.
Se terminan las vacaciones y, durante este día, la temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima podrá alcanzar los 13 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante el resto de la jornada y comenzará a despejarse levemente hacia la noche.
Pese a que no se anuncian precipitaciones, desde el SMN alertaron por fuertes ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h hasta la tarde de este sábado, provenientes del sector sur y sudoeste.
Para el domingo se prevén condiciones similares a las del sábado: sin lluvias, pero con cielo parcialmente nublado, lo que permitirá disfrutar del último día de vacaciones de invierno en la ciudad de Mar del Plata.
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