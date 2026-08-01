Confirman la llegada de una marca de ropa de lujo a Mar del Plata

El nuevo mapa comercial en Mar del Plata continúa nucleando ventas y marcas que desembarcan en los principales shoppings y centros comerciales. En Los Gallegos, los flamentes dueños agilizan los acuerdos para renovar la oferta en el espacio. Una famosa marca de Buenos Aires, furor en estos tiempos, ya dio el si.

Santa Bohemia llega a Mar del Plata.

Se trata de Santa Bohemia, firma especializada en ropa femenina. Desde 2013, la empresa liderada por Maru García Santas, Juan Cruz Rapetti y Juan Francisco Báez materializó la inspiración que les generó un viaje a la India y lanzaron su estilo bohemio chic. Fueron una de las primeras empresas exitosas en e-commerce, en el rubro indumentaria, y a fines de 2024 abrieron su primer concept store en el barrio de Palermo, en Buenos Aires.

“Santa Bohemia refleja una filosofía de vida libre, cercana y apasionada, resonando con un público que valora la originalidad y el sentido de comunidad”, contaron desde la marca. En los úlitmos meses, expandieron sus productos e incursionaron en ropa para las infancias y artículos de decoración.

Mar del Plata y el nuevo mega proyecto

El Shopping Los Gallegos, adquirido recientemente por el Grupo Irsa, comenzará en las próximas semanas con el armado de los nuevos locales.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que las obras se realizarán durante los meses de agosto y septiembre, para lucir un shopping completamente cambiado. La firma promete la llegada de primeras marcas al tradicional espacio y que según afirman, lucirá totalmente renovado.

Otra época: el Shopping Los Gallegos en pandemia.

La modernización de las áreas comunes que desde hacía años no habían sido remodelados, poniendo el foco en propuestas gastronómicas y de entretenimiento de primer nivel, la ocupación de los locales existentes y la ampliación espacios, completan la idea que tendrá como guía el esparcimiento y la recreación. Experiencias vinculadas a eventos completarán el pack que promete renovar por completo al histórico Los Gallegos, generando atracción no sólo de turistas sino también de los marplatenses durante todo el año.