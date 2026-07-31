Así es la mansión en Mar del Plata del cantante internacional que decidió mudarse a la Argentina

La llegada de la figura se produjo hace ya un año.

Una impresionante mansión construida en la costa bonaerense se convirtió en el hogar de una figura mundial. La propiedad elegida en la ciudad de Mar del Plata reconfiguró la vida de la zona balnearia tras la llegada de la estrella musical, que se produjo hace ya un año.

El reconocido cantante de proyección mundial decidió hacer las valijas para alejarse de los escenarios europeos de forma definitiva: la celebridad internacional eligió afincarse en nuestro territorio junto a su numerosa familia para buscar mayor tranquilidad cotidiana. La llegada al país causó verdadera sorpresa entre los fanáticos de la música en español.

El cantante mandó a cambiar toda la estética de la casa.

Cómo es la casa que Melendi tiene en Mar del Plata

El artista español Melendi optó por abandonar su residencia habitual en Madrid para instalarse en el exclusivo barrio privado Rumencó. La vivienda seleccionada por el músico destaca por ser una de las cotizadas dentro del predio cerrado de la zona sur costera.

Antes de la transacción, la residencia pertenecía a un reputado cirujano plástico de la localidad. Tras concretarse la venta la estructura edilicia atravesó una remodelación integral en cada uno de sus ambientes interiores.

Rumencó es uno de los barrios top de la ciudad.

La propiedad fue completamente desmantelada para retirar todo el amoblamiento original y encarar un diseño a estrenar desde cero. La ambientación actual cuenta con mobiliario de alta gama importado y objetos decorativos cotizados en moneda extranjera. Las amplias dimensiones de la residencia albergan múltiples habitaciones pensadas para la comodidad de sus tres pequeños hijos. La arquitectura de la casa combina detalles modernos con acabados de gran categoría en sus salas de estar.

Para garantizar la privacidad familiar la pareja decidió mantener un perfil sumamente bajo durante los primeros meses de estadía. En las inmediaciones de la finca se observa una renovada flota de camionetas y automóviles de alta gama destinados al traslado diario.

El entorno natural del barrio privado ofrece áreas verdes, máxima seguridad y sectores deportivos de primer nivel para la rutina del hogar, por lo que la tranquilidad del sector pesó de forma determinante para definir el traslado definitivo hacia el país.

Melendi se trajo a toda su familia al país.

El famoso cantautor planea alternar sus jornadas de descanso en la costa con los compromisos de su gira internacional por la región. Su presencia en las calles marplatenses generó enorme expectativa entre los vecinos que esperan cruzarse con el intérprete de Caminando por la vida: aunque continuará con sus shows en las principales capitales de América Latina, la propiedad costera funcionará como su refugio principal. La histórica decisión marca una nueva etapa personal para la estrella y su entorno más cercano.