Tres delincuentes con máscaras de payaso intentaron asaltar la casa de Daniel Scioli

Un intento de robo se registró durante la madrugada del miércoles en la residencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, ubicada en Villa La Ñata, partido de Tigre. Tres delincuentes armados y con máscaras de payaso intentaron ingresar al predio, pero fueron interceptados por el personal de seguridad y posteriormente detenidos por la Policía Bonaerense.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando cuatro personas llegaron hasta la quinta del funcionario. Mientras uno de los sospechosos permanecía a bordo de un Peugeot blanco, los otros tres ingresaron al parque de la propiedad con la intención de cometer el robo.

Según la investigación, los asaltantes portaban armas calibre 9 milímetros y utilizaban máscaras de payaso para ocultar su identidad. Sin embargo, fueron detectados por la custodia de Scioli antes de poder acceder a la vivienda, por lo que escaparon del lugar.

Las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los delincuentes y, tras el análisis de las imágenes y la declaración de testigos, la Policía Bonaerense logró detener a tres de los involucrados, entre ellos el propietario del vehículo utilizado en el hecho. Los restantes sospechosos fueron identificados y eran buscados por los investigadores.

La causa quedó en manos del fiscal Cosme Iribarren, de la UFI de Benavídez. Dos de los detenidos fueron imputados por el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego.

Fuentes oficiales indicaron que la maniobra habría sido planificada por un exintegrante del equipo de seguridad de Scioli. Desde el entorno del funcionario minimizaron el episodio y señalaron que se trató de un "hecho menor", ya que los delincuentes no lograron ingresar a la vivienda y fueron disuadidos por la custodia.

Scioli se encontraba en el domicilio al momento del intento de asalto y no sufrió lesiones.