La encontraron robando perfumes en un local del centro: tenía pedido de captura

Se metió 10 cajas de perfumes entre la ropa y la descubrieron.

Una mujer de 50 años fue detenida después de ser sorprendida intentando robar perfumes en un local ubicado en pleno centro marplatense, sobre calle Rivadavia al 2300.

Según la investigación, la imputada tomó diez cajas de perfumes de 30 ml de fragancia símil importada e intentó retirarse del lugar sin pagarlas. La maniobra fue advertida por las empleadas, quienes lograron retenerla hasta la llegada de los efectivos policiales.

Al verificar los antecedentes, se constató que la mujer registraba un pedido de captura activo por el delito de hurto. Estaba vigente desde el 25 de febrero del 2026 y había sido requerido por el Juzgado Correccional Nº 2.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana María Caro, dispuso la formación de la causa por hurto en grado de tentativa, el traslado de la imputada a la Unidad Penal N.º 50 y su comparecencia en sede judicial. La mercadería recuperada fue restituida al comercio damnificado.