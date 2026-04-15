Feriantes de la Rambla se niegan al desalojo: "Nos vamos a quedar toda la noche"

Durante la jornada de hoy se desplegó un fuerte operativo de control en "La Saladita de la Bristol", la feria que funciona en las inmediaciones de la vereda lateral de la playa Popular. Sin embargo, con el paso de las horas el procedimiento se transformó en un "desalojo disfrazado", según denunciaron feriantes y vendedores ambulantes presentes en el lugar.

"Vino Inspección General y Prefectura a desalojar los puestos, pero sin una orden legal para hacerlo, así que nosotros no lo vamos a permitir", confió a 0223 uno de los feriantes y agregó: "Está bien que saquen la mercadería trucha, pero que no nos perjudiquen a todos los laburantes".

"Además nos mintieron, porque dijeron que se había convocado una asamblea extraordinaria del Concejo Deliberante que decidió el desalojo y nosotros sabemos que eso no es cierto", expresó un vendedor ambulante.

El procedimiento que se desarrolló esta tarde se enmarca en una orden judicial emitida por un juez federal por infracción a la Ley de Marcas, que establece la protección de signos distintivos como nombres, logos y envases para productos y servicios. Sin embargo, los comerciantes denuncian que las autoridades están queriendo levantar todos los puestos: "Por eso estamos acá, no vamos a permitir que se lleven nuestro trabajo".

En este momento los feriantes se encuentran en la Rambla, tratando de evitar el ingreso de camiones en los que los agentes de Prefectura están cargando las bolsas de mercadería de los puestos. "Estamos acá en huelga, protestando porque quieren destruir nuestro lugar de trabajo", expresó uno de los comerciantes. Y cerró: "Nos vamos a quedar toda la noche y lo que haga falta, cuidando nuestro trabajo".

Por otra parte, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) celebró el "allanamiento realizado hoy en la feria ilegal de la Rambla". Desde el sindicato aseguraron que "el comercio ilegal en nuestra ciudad es un problema real, de magnitud", que vienen señalando desde hace meses. Agregaron que "perjudica a los comerciantes que cumplen con la ley" y que combatirla "requiere la acción coordinada de todos los niveles del Estado".