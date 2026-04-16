Así quedó la Rambla tras el desalojo de los feriantes de "la Saladita marplatense"

Feriantes y vendedores ambulantes vivieron con desesperación las últimas 24 horas en las que se les desvaneció su fuente de ingreso. En la Rambla, desalojaron "La Saladita" debido a una orden judicial emitida por un juez federal por infracción a la Ley de Marcas, que establece la protección de signos distintivos como nombres, logos y envases para productos y servicios.

El lugar amaneció desolado: sin puestos, con estructuras derribadas, chapas y maderas por todas partes, y rastros de una feria que supo ser de dimensiones enormes. El paso de las cuatro topadoras se complementó con los dos camiones que se llevaron los restos, cuando ya los feriantes habían abandonado la zona.

El panorama en la mañana de este jueves. Foto 0223.

El conflicto comenzó en la tarde del miércoles, cerca de las 13, con un allanamiento en la feria. Los trabajadores sospechaban un "desalojo disfrazado" y, por tal motivo, anunciaron que iban a resistir incluso pasando la noche con su mercadería y en sus puestos. "No vamos a permitir que se lleven nuestro trabajo. Además nos mintieron, porque dijeron que se había convocado una asamblea del Concejo Deliberante que decidió el desalojo y nosotros sabemos que eso no es cierto".

Una postal marplatense con la feria desarmada, adelante. Foto 0223.

No obstante, los efectivos policiales no sólo recorrieron la feria e incautaron mercadería que no cumplía con las normas, según la Ley de Marcas y amparados en la orden judicial, sino que también procedieron a la noche al desalojo y desarme de las estructuras de los feriantes. Personal de Inspección General, Servicios Urbanos y el Emvial, trabajaron por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon.

El despliegue de la Policía y personal de la Municipalidad.

Por su parte, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) celebró el "allanamiento realizado hoy en la feria ilegal de la Rambla". Desde el sindicato aseguraron que "el comercio ilegal en nuestra ciudad es un problema real, de magnitud", que vienen señalando desde hace meses. Agregaron que "perjudica a los comerciantes que cumplen con la ley" y que combatirla "requiere la acción coordinada de todos los niveles del Estado".

En la feria funcionaban aproximadamente 70 puestos, con 200 familias empleadas en sus locales. Los stands que no se vieron comprometidos por la medida son aquellos que venden productos de producción propia con diseños independientes.