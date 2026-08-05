Cansados de los tiroteos, vecinos derribaron un búnker de droga

Cansados de convivir con la violencia y de quedar atrapados en medio de los tiroteos, un grupo de vecinos decidió tomar una medida extrema: derribó un búnker que, según denuncian, era utilizado para la venta de drogas.

La escena quedó registrada en un impactante video que se viralizó en las últimas horas, donde se observa cómo utilizan dos postes para tirar abajo la precaria construcción.

La demolición fue la respuesta de los habitantes a una escalada de violencia que, aseguran, se volvió insostenible. Denuncian que desde hace meses los enfrentamientos entre bandas armadas son constantes, que los disparos se escuchan a cualquier hora del día y que el miedo se convirtió en parte de la rutina del barrio.

El episodio ocurrió en La Matanza, donde los vecinos denuncian que la disputa por el control del narcomenudeo dejó al menos cinco muertos en menos de un mes. Según relataron, las familias conviven desde hace aproximadamente un año con organizaciones dedicadas a la venta de drogas, situación que derivó en reiterados enfrentamientos armados.

"Hace siete años que vivimos en el barrio. Somos gente trabajadora, salimos temprano con sacrificio. Vivíamos tranquilos hasta hace un año cuando ocuparon un terreno y empezó todo esto", contó uno de los vecinos.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto se originó cuando un terreno fue vendido tanto a una familia boliviana como a una organización integrada por personas de nacionalidad paraguaya. Tras esa disputa, la familia fue desplazada y el predio quedó, según denuncian, en manos de quienes instalaron un punto de venta de estupefacientes.

Los frentistas sostienen que en los últimos dos meses la violencia se intensificó. "Ya hay cinco muertos en menos de un mes. Vivimos con miedo, no se puede salir ni siquiera a comprar porque no sabemos cuándo puede empezar un tiroteo", afirmó otro vecino.

Además, señalaron que distintas bandas llegan desde otros barrios para disputar el control de la comercialización de drogas. "Al principio decían que iban a cuidar a los vecinos, pero después se descontroló. Empezaron a matar a soldaditos", expresaron.

Según los testimonios, en los ataques se utilizan armas de grueso calibre. "Vienen con escopetas, ametralladoras y revólveres calibre .38. Hasta una bomba tiraron con un dron", aseguró un habitante del barrio.

Los residentes también denunciaron que existen amenazas para impedir que se realicen denuncias formales contra las organizaciones criminales. "Los vecinos están amenazados para no hacer ninguna denuncia", manifestaron.

En este contexto, convocaron a una movilización para este martes a las 16 en la intersección de Reaños y Alagón para reclamar mayor presencia policial y medidas urgentes de seguridad.

"Necesitamos el apoyo de todos para pedir justicia y seguridad en el barrio. Ya no podemos vivir así, estamos cansados", expresaron los organizadores.