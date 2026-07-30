Clausuraron el geriátrico denunciado y confirmaron qué pasará con los residentes

La clausura responde a que el establecimiento no inició el trámite de renovación de la habilitación sanitaria pese a haber sido intimado

Tal como había anticipado 0223, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura transitoria del geriátrico que en las últimas horas quedó en el centro de la polémica en Mar del Plata, luego de que se conocieran denuncias por un cuidador golpeador de jubiladas.

Según confirmaron a este medio fuentes oficiales, la medida responde a que el establecimiento no inició el trámite de renovación de la habilitación sanitaria pese a haber sido intimado durante una inspección realizada el 12 de marzo de 2026.

La clausura responde a que el establecimiento no inició el trámite de renovación de la habilitación sanitaria pese a haber sido intimado

Desde la cartera sanitaria explicaron que la responsabilidad de contar con la habilitación corresponde a los propietarios del establecimiento. Además de la habilitación sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud, los geriátricos deben contar con la correspondiente habilitación comercial.

Además, aclararon que el Ministerio no tiene un registro automático de todos los lugares donde funcionan geriátricos, sino que las inspecciones suelen iniciarse a partir de denuncias judiciales, presentaciones de familiares o usuarios, o cuando un caso toma estado público.

Además, los inspectores advirtieron que el establecimiento no contaba con contrato con una empresa habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos.

En este caso, indicaron que durante la inspección realizada hace casi cuatro meses se intimó a los responsables a iniciar de inmediato el trámite de renovación de la habilitación, algo que finalmente no ocurrió. "Al no haber realizado el trámite en el plazo estipulado, corresponde una clausura transitoria hasta tanto regularicen su situación", señalaron desde el organismo.

Otras observaciones

Durante la fiscalización también se detectaron otras faltas consideradas menores. Entre ellas, la presencia de personas menores de 65 años, en presunta infracción al artículo 4 de la Ley 14.263 y a la Resolución Ministerial 3904/13.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la responsabilidad de contar con la habilitación corresponde a los propietarios del establecimiento.

Además, los inspectores advirtieron que el establecimiento no contaba con contrato con una empresa habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos. Según se dejó constancia, esos residuos eran procesados mediante un equipo convertidor denominado BIO 5000.

Desde el Ministerio remarcaron que la clausura es transitoria y que el establecimiento podrá normalizar su situación una vez que cumpla con las exigencias administrativas y sanitarias correspondientes.