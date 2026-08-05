Salió de su casa para ir a la escuela y nunca regresó: buscan a un adolescente de 15 años

Lautaro Fabián Morel, de 15 años, es intensamente buscado desde este martes luego de salir de su casa con destino a la Escuela Nocturna N°10 y no regresar. La denuncia ya fue radicada en la comisaría Segunda y la familia solicita cualquier información que ayude a encontrarlo.

En diálogo con 0223, Antonella, pareja del padre del adolescente, explicó que Lautaro vive con ellos desde que tenía siete años y aseguró que hasta el momento no había dado señales de que pudiera ausentarse. "Él estaba bien, estuvimos riendo hasta que se fue al colegio. Entra a las 17 y sale a las 21.50", contó.

Al advertir que algo pasaba, decidió verificar si el joven realmente había asistido a clases. "Soy una persona muy atenta, le sigo todos los pasos. Tenía su WhatsApp Web, su Instagram y su mail porque le controlo todo", explicó. A partir de allí, ingresó al grupo de WhatsApp de la escuela y descubrió que varios alumnos comentaban que no habían tenido clases por falta de profesores.

La familia radicó la denuncia en la comisaría Segunda luego de perder contacto con el adolescente.

Con esa información, llamó a Lautaro, quien le aseguró que estaba en la escuela. Sin embargo, Antonella ya había hablado con la preceptora. "Le dije que me habían confirmado que no había ido, pero seguía insistiendo en que estaba con la profesora. Le pedí que me la pasara y me atendió una chica diciendo que era la docente. Cuando le avisé que iba a informar lo ocurrido a la preceptora, me cortó el teléfono", relató.

Después de esa conversación, el adolescente dejó de responderle, aunque sí envió mensajes a su padre. Según Antonella, "le pidió perdón, le dijo que había mentido y que se había ido con una chica". El hombre le pidió que regresara de inmediato, pero el joven respondió que recién llegaba a la casa de esa persona.

Tras insistirle para que volviera, Lautaro aseguró que emprendía el regreso. "Cerca de las 19 dijo 'ahora voy' y nunca llegó", resumió Antonella.

Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911, al 223583999 o al 2235791173.

Ante la falta de noticias, la familia fue hasta la Escuela Nocturna N°10. Allí fueron recibidos por la directora, quien junto a ellos intentó obtener información del resto de los estudiantes. "Llamaron a todo el grupo de WhatsApp de los chicos y nadie sabía nada. Cerca de las 21.30 volvimos a casa porque él tiene las llaves, para ver si había regresado, pero no estaba", contó.

Antes de realizar la denuncia, Antonella logró rastrear el teléfono del adolescente. "Lo localicé por GPS en la zona de avenida Colón y Funes. La última conexión fue a las 19.38 y desde ahí el teléfono quedó apagado", precisó. Finalmente, la familia radicó la denuncia en la comisaría Segunda y se activó la búsqueda.

Lautaro Fabián Morel tiene 15 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada y tez morocha. Cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada al 911, al 2235839995 o al 2235791173.