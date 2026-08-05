Encontraron una zapatilla de Adriana Terenzi y la familia vuelve a rastrillar mientras espera el ADN

La familia de Adriana Terenzi realizó un nuevo rastrillaje en Playa Alicante. Encontraron una zapatilla que aseguran pertenece a la mujer desaparecida.

La búsqueda de Adriana Terenzi, la mujer desaparecida hace un mes en Mar del Plata, continúa este miércoles con un nuevo rastrillaje organizado por familiares y amigos en la zona de playas de La Perla, mientras esperan los resultados de los estudios de ADN sobre los restos óseos hallados días atrás en la costa.

En diálogo con 0223, Ariadna, hija de la mujer desaparecida, confirmó que este miércoles volvieron a reunirse desde las primeras horas de la mañana para recorrer la playa por sus propios medios, sin un operativo oficial en marcha. "Nos encontramos nuevamente en Playa Alicante. Vamos a realizar un rastrillaje por nuestra cuenta con familiares y amigos", contó.

Familiares y amigos volvieron a recorrer Playa Alicante desde las primeras horas de este miércoles.

Sorpresivamente, durante uno de los rastrillajes realizados el martes, la familia encontró restos que inicialmente generaron expectativa, aunque finalmente fueron descartados.

"Hallamos unos restos que no podíamos identificar si pertenecían a un ser humano o a un animal de la fauna marina. Ahí recién dimos aviso al 911 y las autoridades vinieron a constatar", relató. Horas más tarde les confirmaron que esos restos correspondían a un lobo marino, por lo que quedaron descartados para la investigación.

La zapatilla hallada fue secuestrada como evidencia por las autoridades.

Sin embargo, la jornada dejó otro hallazgo que renovó las expectativas de la familia. "Sobre la zona puntual donde se realizó el hallazgo del sábado 25 encontramos una zapatilla que tenemos la certeza de que pertenecía a mi mamá. También se la llevaron como evidencia", aseguró Ariadna.

Esperan los resultados de ADN

Mientras tanto, los restos humanos encontrados el pasado 25 de julio fueron enviados este miércoles para la realización de las pericias genéticas. "Los restos viajan recién hoy a Junín para realizar el cotejo de ADN", explicó.

Los restos óseos encontrados el 25 de julio fueron enviados a Junín para el cotejo de ADN.

La familia reconoce que los estudios podrían demandar un tiempo indeterminado, por lo que decidieron no detener la búsqueda. "Mientras eso demore, nosotros como familia y amigos seguimos con los rastrillajes", sostuvo.

Según explicó Ariadna, la búsqueda que se desarrolla este miércoles es impulsada exclusivamente por allegados. "Operativo policial no hay ninguno. Somos familiares y amigos los que seguimos buscando", señaló.

La familia asegura que continuará con los rastrillajes hasta obtener respuestas.

La única intervención de las autoridades durante las últimas horas se produjo luego del hallazgo de los restos que finalmente fueron descartados por pertenecer a un animal marino.

Mientras la Justicia aguarda el resultado de las pericias sobre los restos humanos encontrados días atrás, la familia mantiene la esperanza de obtener respuestas y continúa recorriendo la costa marplatense en busca de nuevos indicios.