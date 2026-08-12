Viajaban en un Uber armados con una “nueve” y los pararon en un control

Dos hombres que viajaban como pasajeros en un auto de aplicación fueron aprehendidos el miércoles a la madrugada por personal policial durante un operativo de prevención al certificar que tenían una pistola calibre nueve milímetros cargada en su poder.

El procedimiento se inició cuando personal policial que recorría la zona observó, en inmediaciones de calle Guahanani al 3300 un vehículo Volkswagen Polo Truck utilizado como automóvil de alquiler mediante la aplicación Uber con varias personas en su interior.

Los dos fueron aprehendidos.

Los efectivos realizaron un seguimiento preventivo hasta lograr interceptar el rodado en avenida Edison y Génova y allí identificaron a los dos pasajeros de 43 y 49 años que dejaron debajo de un asiento una pistola semiautomática marca Bersa Thunder, calibre nueve milímetros, con numeración suprimida y que poseía un cartucho en la recámara y nueve municiones en el cargador.

“El más joven de los dos adoptó una actitud hostil y se negó a acatar las órdenes impartidas por el personal policial durante el procedimiento”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría tercera la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso el secuestro del arma y las municiones, la notificación de la formación de causa por portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.