Alquiló un auto para ser chofer de aplicación y no lo devolvió

La denuncia que hizo el propietario de una flota de vehículos destinados al alquiler para aplicaciones de transporte por la falta de devolución de uno de los rodados terminó con un allanamiento en el barrio Cerrito Sur donde recuperaron la unidad.

Fue personal de la comisaría novena el que, tras el aval de la Justicia de Garantías, ingresó a una vivienda en inmediaciones de las calles Cerrito y Güiraldes donde hallaron el Citroen C3 de color negro.

Se le formó una causa penal.

El imputado de 35 años, que acumulaba una deuda de dos millones de pesos según la denuncia, fue notificado de la formación de una causa por defraudación por retención indebida.

El sujeto quedó en libertad tras ser correctamente identificado y el vehículo fue entregado provisoriamente a su propietario, previa verificación.