Desarticularon una casa de apuestas clandestina que funcionaba en un kiosco de Mar del Plata

Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima permitió desarticular una casa de apuestas que funcionaba sin habilitación provincial en un kiosco del Mercado Comunitario Central de Mar del Plata. Durante el procedimiento, la Policía secuestró dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación vinculada al juego clandestino.

El allanamiento se realizó este miércoles por la mañana en el kiosco, ubicado dentro del mercado ubicado en Peña al 6600, en el marco de una causa por juego clandestino, contemplada en el artículo 301 bis del Código Penal.

Dentro del kiosco se realizaban apuestas sin habilitación.

Se jugaban boletas de quiniela y otros juegos de azar.

La investigación había comenzado el 8 de abril, cuando el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que advertía sobre la presunta existencia de un comercio donde se realizaban apuestas sin la correspondiente autorización.

La denuncia fue presentada ante la UFI N°10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal David Bruna, y la investigación quedó en manos del Gabinete de Delitos Económicos de la DDI de Mar del Plata.

Cobraban con distintos posnet.

A partir de distintas declaraciones testimoniales, tareas de inteligencia y otros elementos reunidos durante la investigación, los detectives lograron establecer que el local, que funcionaba bajo la fachada de un kiosco, era utilizado para realizar apuestas en distintas jugadas de quiniela y otros juegos de azar sin contar con la habilitación provincial correspondiente.

Con esos elementos, la Justicia autorizó una orden de allanamiento y registro para buscar documentación, equipos informáticos y teléfonos que pudieran aportar pruebas a la investigación.

Los elementos secuestrados.

El procedimiento permitió secuestrar un teléfono celular, tres posnet, una computadora CPU y $120.000 en efectivo. Además, los investigadores incautaron documentación y folletería relacionada con el juego clandestino, elementos que serán incorporados a la causa para determinar el funcionamiento de la actividad y las responsabilidades de las personas involucradas.

En el marco del procedimiento quedaron notificadas de la formación de la causa dos mujeres de 62 y 38 años. La causa continúa bajo la intervención de la UFI N°10 de Delitos Económicos, mientras se analizan los elementos secuestrados durante el allanamiento para avanzar en la investigación por el presunto delito de juego clandestino.