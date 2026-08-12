"Te arruino": pidió comida en una cafetería, le dijeron que no y enloqueció por completo

Pidió comida, le dijeron que no y protagonizó un violento episodio en una cafetería del centro: "Te arruino"

Un violento como insólito episodio se registró este miércoles por la tarde en una cafetería del centro, donde un sujeto ingresó pidiendo comida y ante la negativa, comenzó a insultar desaforadamente a las empleadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30 en Caballito Blanco, situado en la esquina de Córdoba y Bolívar, y de acuerdo al video captado por la cámara de seguridad, un hombre accedió al local, consultó si les había sobrado pan y, de un momento a otro, enloqueció.

En principio, las empleadas le contestaron que no había sobrado nada y cuando una de ellas intentaba explicarle la situación, el agresor le gritó: "¿Me podés dejar de callar la boca?".

Las mujeres quedaron atónitas y le solicitaron que se retirara, lo que hizo pero mientras las insultaba de mil formas diferentes. "La con... de tu madre, estúpida, hija de p...", fueron algunas de las palabras del violento, que luego lanzó una amenaza directa.

"Te arruino. Hablame bien, la con... de tu madre", se lo escucha decir antes de abandonar el local céntrico.

Según comentó uno de los responsables del comercio a 0223, no es la primera vez que el sujeto reacciona de esa manera, y tan solo cuatro días antes había protagonizado una agresión similar, en la que incluso golpeó el mostrador.