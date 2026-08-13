Un nuevo murciélago positivo a rabia activa el anillo sanitario de vacunación en Tandil

Perros y gatos de Tandil serán vacunados en un operativo de emergencia contra la rabia.

A partir del hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la ciudad de Tandil la autoridades del área de zoonosis implementaron un dispositivo de emergencia para realizar una jornada de vacunación de mascotas.

La zona afectada, en torno a la calle Las Acacias al 200, será intervenida este viernes desde las 9 de la mañana en las manzanas que comprenden el anillo sanitario en alrededor de unas 12 cuadras, comprendidas entre Las Acacias, Los Cedros, Los Pinos y Hudson.

El personal municipal recorrerá el sector vacunando perros y gatos, independientemente de su estado de vacunación previo. Solo estarán exceptuados aquellos animales que acrediten vacunación antirrábica en los últimos 30 días. El equipo será identificable mediante credenciales oficiales.

Por otra parte, y con el objetivo de ampliar la cobertura y aumentar el porcentaje de inmunización, se pide a vecinos de sectores cercanos (aunque no estén incluidos formalmente en el anillo) a acercarse con sus mascotas al encuentro del personal durante el horario de trabajo en la zona.

Alcanzar y superar el 80 % de vacunación en perros y gatos es fundamental para lograr inmunidad comunitaria y disminuir significativamente el riesgo de transmisión.

La aparición de murciélagos con rabia en Tandil es una constante.

Vacunación gratuita en veterinarias de Tandil

Durante los días de operativo, algunas veterinarias de la ciudad contarán con vacuna oficial antirrábica, que será aplicada de manera gratuita, gracias a la colaboración de profesionales veterinarios.

Hospital Escuela de pequeños animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias. (Campus Universitario-Arroyo seco s/n) de lunes a viernes, de 8 a 12. Veterinaria El Galpón Rural (Salceda 1849) de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20.30; sábados de 9 a 13 y de 18 a 20.30. Esta articulación público-privada permite ampliar la cobertura sanitaria y facilitar el acceso a la vacunación. La vacunación antirrábica gratuita también se realiza de lunes a viernes de 7 a 14 y sábados de 8 a 13 en Av. Fleming 530 -predio ex Vialidad- a través del Quirófano Móvil en los barrios, según calendario mensual y en la sede de Bromatología y Zoonosis (Colón 1112) de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13. La única medida efectiva contra la rabia es la vacunación de perros y gatos a partir de los 3 meses con repetición anual, impidiendo de esta manera la posibilidad de transmisión a las mascotas.

Concejos si se encuentra un murciélago