Tras la interrupción del financiamiento nacional, en Tandil retomarán obras en el hospital Santamarina con fondos propios

La obra de los consultorios en el hospital Santamarina tienen un avance del 45%.

Desde el municipio de Tandil retomarán en las próximas semanas las obras de la segunda etapa del edificio de consultorios externos del hospital municipal Ramón Santamarina, luego de definir su continuidad con recursos propios. La decisión permitirá reactivar una intervención estratégica para el sistema de salud pública local, cuya ejecución avanzó durante 2023 durante la presidencia de Alberto Fernández y quedó interrumpida tras el cese del financiamiento comprometido por el gobierno nacional desde la llegada de Javier Milei.

Para hacer efectiva la reanudación de los trabajos, el intendente Miguel Lunghi, el presidente de la cooperativa Falucho de Vivienda Ltda., Ricardo Buquete, y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, firmaron la adenda al contrato original, que permitirá reiniciar la obra en las próximas semanas.

Serán 20 los nuevos consultorios con los que contará el hospital municipal de Tandil.

Obra paralizada con la llegada de Milei

La construcción de esta segunda etapa se había iniciado en 2023 con financiamiento otorgado por el gobierno nacional en el marco de un convenio de adhesión al programa de infraestructura sanitaria. Sin embargo, el Estado Nacional decidió unilateralmente incumplir ese convenio y cesó el envío de los fondos comprometidos, por lo que el municipio dispuso la neutralización del plazo contractual a partir del 1º de diciembre de ese año, preservando la vigencia del contrato con la cooperativa Falucho de Vivienda Ltda. hasta tanto pudiera definirse la continuidad del proyecto.

Frente a este escenario, el municipio decidió asumir íntegramente el financiamiento de la obra con recursos propios, garantizando la continuidad de una intervención estratégica para fortalecer la infraestructura sanitaria pública de la ciudad.

La obra quedó paralizada en el segundo piso de la infraestructura sanitaria proyectada en Tandil.

Avance del 45% y futuros 20 consultorios en el hospital Santamarina

Actualmente, la obra registra un avance físico del 45,15 % y con la nueva inversión de $675.084.201,63 se podrá completar el total del proyecto.

La segunda etapa contempla la construcción de 20 nuevos consultorios, que completarán un edificio de 1.120 metros cuadrados cubiertos. Una vez finalizado, contará con 27 consultorios, enfermería, office, sala de médicos, amplias salas de espera, sanitarios para pacientes y profesionales, además de un área de administración y atención al público.

Los consultorios externos concentran gran parte de la atención ambulatoria que diariamente brinda el hospital municipal Ramón Santamarina. La concreción de este proyecto permitirá reunir esos servicios en un único edificio moderno, funcional y con posibilidades de ampliación, mejorando la organización y los horarios de atención y optimizando el funcionamiento general del establecimiento.

Además, permitirá disminuir la presión que actualmente reciben los servicios de emergencias por consultas no urgentes y evitar el entrecruzamiento entre pacientes internados y quienes concurren para controles o turnos programados, optimizando los circuitos de atención y contribuyendo a una mejor experiencia para los pacientes.