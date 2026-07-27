Practicaba parapente y cayó en las sierras: sufrió fracturas en la columna lumbar

Un hombre de 65 años resultó gravemente herido este domingo luego de sufrir un accidente mientras practicaba parapente en la zona serrana de Tandil. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Don Bosco y Ceferino Namuncurá, donde fue necesario desplegar un operativo de rescate para asistir a la víctima.

El accidentado fue identificado como Federico Echaide, exconcejal del partido. De acuerdo con la información disponible, durante la maniobra de descenso impactó contra un sector de piedras, lo que le provocó lesiones de consideración.

Hasta el lugar acudieron dotaciones del cuartel central de Bomberos, que trabajaron en el rescate junto con personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al hospital municipal Ramón Santamarina.

Las sierras de Tandil son muy utilizadas para la actividad del parapente.

Tras las primeras evaluaciones médicas, se constató que presentaba politraumatismos y fracturas en la zona lumbar, por lo que posteriormente fue derivado al Sanatorio Tandil, donde continúa internado bajo observación.

Mientras tanto, las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente y qué factores pudieron haber desencadenado el aterrizaje forzoso que terminó con el fuerte impacto sobre el terreno rocoso.