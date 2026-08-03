Malestar en Tandil por una obra vial en ruta 226: “Se desaprovechó una oportunidad”

Una de las conflictivas rotondas existentes en ruta 226 a la altura de la ciudad de Tandil.

El inicio de los trabajos de repavimentación en las rotondas de acceso a Tandil sobre la ruta nacional 226 volvió a generar un reclamo del municipio serrano hacia el área de vialidad del gobierno de Javier Milei.

Desde la administración local a cargo del intendente Miguel Lunghi señalaron que la obra representa una oportunidad perdida para mejorar la seguridad vial en uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad. El jefe comunal radical ya había expresado en varias oportunidades la desazón con las autoridades nacionales por desoír los consejos locales.

Los proyectos para mejorar la seguridad vial en la ruta 226 en Tandil siguen sin aplicarse.

Rotondas en Tandil sin modificación

Según explicaron desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, desde 2022 el municipio plantea que la inversión destinada a renovar el pavimento de las rotondas sea acompañada por una modificación de su geometría, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y reducir situaciones de riesgo.

La propuesta surgió a partir de estudios de tránsito realizados por el municipio, que permitieron determinar el elevado volumen de vehículos que utilizan diariamente los accesos a Tandil. Uno de los puntos más transitados es la rotonda de la ruta 226 y Actis, por donde circulan aproximadamente 41.000 vehículos por día.

La circulación por la ruta 226 en Tandil es incesante.

El proyecto que no avanzó en la ruta 226

Cuando el municipio tomó conocimiento del proyecto de repavimentación impulsado por vialidad elaboró y presentó un anteproyecto para aprovechar esa misma intervención y rediseñar las rotondas.

La iniciativa fue presentada ante los organismos nacionales competentes y, de acuerdo con lo informado por el municipio, recibió una valoración positiva como alternativa técnica. El planteo contemplaba que el proyecto ejecutivo fuera desarrollado por la entonces concesionaria Corredores Viales, responsable de la infraestructura, mientras que el gobierno local aportó el anteproyecto y los fundamentos técnicos.

Sin embargo, finalmente se decidió avanzar únicamente con la reparación de las losas deterioradas, sin incorporar modificaciones en el diseño de las intersecciones.

El gobierno radical de Miguel Lunghi cuestionó a las autoridades de vialidad por una repavimentación de las rotondas de la ruta 226.

La posición del municipio de Tandil

Desde el municipio reconocieron que los trabajos permitirán solucionar sectores actualmente dañados del pavimento, aunque cuestionaron que la intervención no contemple mejoras vinculadas específicamente con la seguridad vial.

“Creemos que se está realizando una inversión importante que podría haber generado un impacto mucho mayor si se hubiera aprovechado para corregir aspectos geométricos de las rotondas”, señalaron desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

En ese sentido, remarcaron que una intervención integral habría permitido no solo renovar el pavimento, sino también incorporar modificaciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación para las miles de personas que utilizan diariamente esos accesos.

El planteo municipal vuelve así a poner en discusión el alcance de las obras sobre la ruta nacional 226 y la posibilidad de que una intervención prevista para reparar la infraestructura pudiera haber sido utilizada, además, para introducir cambios de fondo en sectores considerados estratégicos para la seguridad vial de Tandil.