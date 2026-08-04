El cuerpo hallado en Vivoratá correspondería a una mujer de 40 años de Mar del Plata

El cuerpo de la mujer fue hallado detrás de las vías del ferrocarril que pasan por Vivoratá. (Foto Alejandro Aquino)

Avanza la investigación por el hallazgo de un cadáver en un camino rural cercano a Vivoratá en el marco de diversas pericias ordenadas por la justicia para establecer la identificación de la víctima, que sería una mujer de Mar del Plata de unos 40 años de edad.

El cuerpo fue encontrado el viernes por la noche dentro de una bolsa, a la vera del camino Chara Huinca. Debido al avanzado estado de descomposición, los primeros estudios realizados por la policía científica no permitieron determinar de manera concluyente las circunstancias del fallecimiento. En ese contexto, el fiscal Ramiro Anchou mantiene provisoriamente la causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, aunque la investigación se desarrolla sobre un escenario considerado compatible con un homicidio.

Yésica, el nombre de pila de la mujer hallada muerta en Vivoratá

Los investigadores solicitaron preservar por el momento la identidad completa de la mujer para no entorpecer las tareas investigativas. Solo trascendió que su nombre de pila es Yésica.

El descubrimiento ocurrió cuando un hombre que recorría la zona junto a sus perros advirtió una bolsa ubicada junto a una zanja. Alertado por el comportamiento de los animales, se acercó y comprobó que contenía restos humanos. La bolsa se encontraba semienterrada, por lo que se dio intervención a la patrulla rural, que preservó la escena y notificó a la oficina descentralizada del Ministerio Público Fiscal encabezada por Anchou.

El cuerpo fue hallado el viernes pasado en la noche en cercanías del casco urbano de Vivoratá.

Un cadáver sin mutilaciones

Según la investigación, el cadáver no presentaba mutilaciones, aunque el avanzado proceso de putrefacción dificultó inicialmente su identificación. Posteriormente, la preservación de tres dedos de una mano permitió obtener huellas dactilares e incorporarlas al sistema AFIS, base de datos que reúne registros de personas con antecedentes en procesos penales. A partir de ese procedimiento fue posible establecer quién sería la víctima.

Las primeras averiguaciones realizadas sobre su entorno permitieron determinar que no tendría un domicilio fijo y que estaría en situación de calle. Si bien la principal hipótesis apunta a un hecho de carácter criminal, el fiscal todavía no cuenta con pruebas suficientes para establecer la causa de la muerte.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el cuerpo estaba dentro de una bolsa negra del tipo utilizado para residuos de consorcio y fue encontrado a pocos metros de la intersección entre el camino Chara Huinca y el acceso al parque eólico. Ese camino rural corre en forma paralela a la Autovía 2 y se ubica aproximadamente a 3,5 kilómetros hacia el sudoeste.

Como parte de las medidas ordenadas en la causa, la Policía Científica continuará realizando pericias para determinar con mayor precisión la data de la muerte, estimada inicialmente en unos 15 días, y establecer cuál fue la causa del fallecimiento.