Estremecedor hallazgo en Vivoratá: qué determinó la autopsia del cuerpo enterrado en una zona rural

Se llevó a cabo este sábado la autopsia del cuerpo hallado en un camino rural de Vivoratá, aunque el procedimiento no permitió determinar las causales de la muerte ni aportar avances significativos a la investigación.

Según informaron fuentes directas de la causa judicial, se estableció que la víctima llevaba aproximadamente 15 días fallecida y se ordenaron nuevas medidas, entre ellas un informe de huellas dactilares para determinar su identidad.

Ese resultado podría conocerse en un plazo estimado de 10 días y, por el momento, se determinó que se trataba de una persona de entre 40 y 50 años, sin que se lograra confirmar su sexo. En un principio, las sospechas apuntaban a que se trataría de una mujer.

Las autoridades indicaron que quedaron cotejos pendientes por huellas dactilares y aun aguardan establecer su identidad.

Los investigadores señalaron que no se registraban reportes de personas desaparecidas en las últimas tres semanas en el Partido de Mar Chiquita y descartaron que pudiera tratarse de una mujer buscada en Mar del Plata en las últimas semanas.

A pesar de que la hipótesis de un homicidio pisaba con fuerza, la carátula de la causa no varió y continúa como "averiguación de causales de muerte".

El cuerpo sin vida, en avanzado estado de descomposición, había sido encontrado el jueves por la noche dentro de una bolsa de consorcio semi enterrada a un costado del camino rural Charahuinca, en Vivoratá, detrás de las vías del ferrocarril.

Un vecino que caminaba con sus perros fue quien advirtió la presencia del cuerpo en una zanja junto al camino y dio aviso telefónico al Comando de Patrullas Rural de Mar Chiquita. El cadáver se encontraba en un sector cubierto por agua, por lo que fue necesaria la intervención de los Bomberos para su extracción.

El hecho motivó la intervención de la Fiscalía Descentralizada de Mar Chiquita, cuyo titular Ramiro Anchou dispuso la realización de la autopsia.