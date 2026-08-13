El marplatense Tomás Maimone llegó a China con la selección argentina de taekwondo

La recepción en China a la selección argentina de taekwondo.

La selección argentina de taekwondo ya se encuentra en China para afrontar una nueva competencia internacional, con el marplatense Tomás Maimone entre sus integrantes.

La delegación fue recibida oficialmente en el país asiático con la bienvenida “Welcome Argentina ITF National Team”, antes de trasladarse a la ciudad de Suzhou, en la provincia de Jiangsu.

Este sábado, el equipo argentino enfrentará a la selección de China en el marco del “ITF OPEN”, en lo que será el espectáculo central de la competencia. Suzhou está ubicada a unos 100 kilómetros de Shanghái.

Maimone afronta este desafío con grandes expectativas. El marplatense, que cuenta con antecedentes como medallista internacional, buscará volver a destacarse y conseguir un lugar en el podio durante esta experiencia en Asia.

Después de China, el desafío continúa en Corea

Una vez finalizada la competencia en China, la delegación argentina viajará a Seúl, Corea del Sur, para participar de otro campeonato que tendrá como escenario el Kukkiwon, mencionado en el texto como “la casa mundial del Taekwondo”.

Antes de emprender el viaje, Maimone realizó su preparación en el club River Plate de Mar del Plata, institución a la que representa, junto al maestro Alejandro Yapuncic.

De esta manera, el taekwondista marplatense afrontará una agenda internacional que comenzará este sábado en Suzhou y continuará posteriormente en Seúl.