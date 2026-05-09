Todo listo para la Copa Akam: artes marciales y combates en una gran jornada regional

Decenas de atletas se convocarán en Mar del Plata para una nueva edición de la Copa Akam.

La ciudad de Mar del Plata volverá a convertirse en epicentro regional de las artes marciales con la realización de una nueva edición de la Copa Akam 2026, el tradicional certamen que reunirá a competidores y academias de distintos puntos de la costa atlántica y el interior bonaerense.

El evento se desarrollará el próximo 31 de mayo en el gimnasio cubierto del club Teléfonos, ubicado sobre Florisbelo Acosta 6810, y contará con la participación de escuelas dedicadas a disciplinas como Karate, Tang Soo Do, Kick Boxing, Ninjutsu, Kung Fu y Taekwondo, entre otras especialidades marciales y de contacto.

El afiche promocional de la Copa Akam 2026 a disputarse en Mar del Plata.

Gran presencia regional en Mar del Plata para la Copa Akam 2026

La competencia convoca cada año a instituciones deportivas y academias de numerosas localidades de la región. En esta edición ya confirmaron su presencia delegaciones de Pinamar, Villa Gesell, Santa Clara del Mar, Mar de Cobo, Miramar, Necochea, Balcarce, Lobería, Otamendi, Quequén, San Manuel, General Madariaga, Mechongué, Mar del Sur, San Cayetano, Azul y Maipú, entre otras ciudades.

La organización estará a cargo de Daniel Oberts, presidente de la Asociación Koreana de Artes Marciales (AKAM), quien destacó la importancia del encuentro y el crecimiento sostenido del certamen a nivel regional.

“Estoy feliz de poder realizar nuevamente esta copa donde esperamos una gran cantidad de competidores y público seguidor de las artes marciales. Será un gran encuentro”, expresó el organizador durante el anuncio oficial.

Los maestros Daniel Obert y Alejandro Yapuncic en la última Copa Akam.

Cronograma de la Copa Akam en Mar del Plata

La actividad comenzará desde las 9 de la mañana con las categorías infantiles de hasta 13 años. Más tarde será el turno de los juveniles, desde las 12, mientras que las competencias de mayores iniciarán a partir de las 14 horas.

Según informaron desde la organización, las peleas y exhibiciones se desarrollarán en seis áreas simultáneas y también habrá competencias de cintos negros por equipos tanto en combate como en formas, uno de los atractivos más esperados de la jornada.

La Copa Akam se consolidó con el paso de los años como uno de los eventos de artes marciales más convocantes de la región, reuniendo no solo a deportistas y entrenadores, sino también a familias y aficionados que siguen de cerca cada una de las disciplinas participantes.

La edición anterior tuvo como campeón a la Academia Superior de Taekwondo (AST), dirigida por el maestro Alejandro Yapuncic, institución que ya confirmó su participación para defender el título conseguido el año pasado.