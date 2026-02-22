Taekwondo: el marplatense Santino Toloza sumó tres medallas en la Copa de la Costa 2026

Santino Toloza volvió a sorprender en el mundo del Taekwondo ITF al conseguir dos medallas de oro y una de plata en la Copa de la Costa 2026 que se desarrolló este fin de semana en el Club Once Unidos.

El certamen nacional, que inaugura el calendario oficial, contó con una masiva participación de escuelas locales y competidores de todo el país.

Entre ellos, Toloza, alumno de Ayelén Caba e integrante de la Academia Superior de Taekwondo que lidera el maestro Alejandro Yapuncic, que logró dos importantes victorias en pre juvenil hasta 45 kilos, su última competencia en esta categoría.

Santino, que ya alcanzó el cinturón negro, empezó a competir a los 5 años y hasta el momento acumula un total de 57 medallas. El año pasado tuvo un destacado paso por el Mundial de Taekwondo que se desarrolló en Barcelona, España, donde consiguió un tercer puesto.

Tras este triunfo, se prepara para los torneos de Buenos Aires que presentan un nuevo desafío, ya que comenzará a competir con juveniles de hasta 17 años.