Un marplatense protagonista en Corea del Sur en los 60 años del taekwondo ITF

El dirigente marplatense Alejandro Yapuncic, actual presidente de la Asociación Marplatense y Costa Atlántica de Artes Marciales y del Club River de Mar del Plata, participó en Corea del Sur de los festejos por el 60° aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF).

Yapuncic, quien ostenta el grado de Gran Maestro Noveno Dan —la máxima graduación dentro de esta disciplina—, formó parte de una serie de actividades centrales que reunieron a referentes de distintos países, consolidando el carácter global del evento.

Entre ellas se destacó el Ambassador’s Seminar, desarrollado en el Seoul Global Center, que convocó a representantes internacionales en una jornada de intercambio y formación. Asimismo, participó de la gala oficial realizada en el hotel The Westin Josun de Seúl, que incluyó presentaciones artísticas tradicionales y discursos institucionales, entre ellos el del presidente de la ITF, Gran Maestro Choi Jung Hwa.

Durante su estadía, Yapuncic integró la delegación argentina junto a dirigentes como Néstor Galarraga (Confederación Argentina), José Maidana (Asociación Salteña) y Ebel Barat (Federación Santafesina), con quienes también recorrió sitios emblemáticos de la cultura coreana.

Yapuncic en la cena por el 60° aniversario de la fundación de la ITF.

Se vienen los Juegos Mundiales de Taekwondo ITF

En el marco de las celebraciones, además, se confirmó la realización de los Juegos Mundiales de Taekwondo ITF, que tendrán lugar del 26 al 29 de noviembre de 2026 en Punta del Este, Uruguay. La noticia fue especialmente valorada por el referente marplatense, ya que la cercanía permitirá una mayor participación de competidores de la región.

De cara a ese evento internacional, a partir de mayo comenzarán los entrenamientos en el Club River de Mar del Plata, con el objetivo de preparar a los atletas locales que buscarán ser parte de la competencia mundial.