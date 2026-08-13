Encontraron dos fósiles de un perezoso gigante extinguido hace 12.000 años en Santa Clara

Las piezas serán restituidas al Partido de Mar Chiquita para su conservación y exhibición.

A través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), el Municipio acompañó este jueves el acto de restitución de dos fósiles que habían sido encontrados por turistas en la zona de barrio Atlántida, en Santa Clara del Mar.

Uno de los ejemplares corresponde a un fémur de megaterio, un mamífero terrestre gigante que habitó esta región durante el Pleistoceno. El hallazgo se produjo en febrero y, a partir de la autorización correspondiente, el material fue extraído y trasladado al Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, donde fue preparado y estudiado por su equipo de Paleontología.

El trabajo estuvo a cargo de Matías Taglioretti, paleontólogo de la institución y responsable del permiso de investigación, quien realizó una explicación sobre el proceso de extracción, preparación e investigación de los fósiles, así como sobre la relevancia de estos hallazgos para conocer la historia natural del territorio.

Los megaterios fueron perezosos terrestres de gran tamaño, parientes de los actuales perezosos.

Una vez finalizada la etapa de investigación y preparación, los fósiles serán trasladados al repositorio natural correspondiente: el Museo de Ciencias Naturales de Santa Clara del Mar “Pacha Mama”, donde quedarán bajo resguardo del Partido de Mar Chiquita.

El valor de los hallazgos paleontológicos

Los restos de megaterio forman parte del importante patrimonio paleontológico que comparten los partidos de General Pueyrredon y Mar Chiquita. Los hallazgos permiten profundizar el conocimiento sobre la fauna que habitó la región durante períodos prehistóricos y ponen en valor la necesidad de preservar los materiales fósiles encontrados en el territorio.

Sus restos serán exhibidos en el Museo de Ciencias Naturales de Santa Clara del Mar “Pacha Mama”.

En este sentido, el procedimiento realizado permitió que los restos fueran recuperados de manera científica, estudiados por profesionales autorizados y posteriormente restituidos al territorio donde fueron encontrados.

De la jornada participaron el presidente del Emturyc, Diego Juárez, el coordinador del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, Franco Tibaldi, e integrantes del equipo de Paleontología de la institución, además del secretario de Cultura y funcionarios del área de Turismo y Ambiente del Partido de Mar Chiquita.

Además, se coordinaron futuros trabajos conjuntos entre ambos municipios vinculados a la investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio paleontológico regional.