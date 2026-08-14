Aprehenden a un hombre que se masturbaba en la puerta de una comisaría

Un hombre de 38 años que se masturbaba en la puerta de la comisaría primera fue aprehendido el viernes a la madrugada por personal policial y fue notificado de la formación de una causa ante la Justicia Correccional.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas los que sorprendieron al sujeto que tenía esa conducta de carácter obsceno frente a la dependencia ubicada en la avenida Independencia entre San Martín y Rivadavia.

Tiene 38 años.

Al advertir la presencia del personal, el involucrado se retiró caminando hacia la zona de Catamarca, entre San Martin y Luro, donde fue interceptado y aprehendido.

Una vez hechas las actuaciones de rigor, desde el Juzgado Correccional N° 3 dispusieron la formación de actuaciones, la notificación de caución juratoria y posterior libertad del involucrado.