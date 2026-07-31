Provocó disturbios cuando lo identificaron de la Patrulla Municipal

Un hombre de 26 años fue aprehendido en la intersección de San Martín y Mitre luego de protagonizar varios disturbios en la vía pública y fue notificado de la formación de actuaciones ante la Justicia.

Tiene 26 años.

El sujeto fue interceptado por personal de la Patrulla Municipal y ante una serie de consultas adoptó una actitud agresiva y hostil, intentando confrontar con los efectivos, por lo que fue reducido.

“Fue trasladado a la comisaría primera donde se labraron actuaciones por infracción de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado Correccional N° 2”, informaron autoridades policiales.

Una vez terminados los trámites correspondientes y de ser correctamente identificado recuperó la libertad.