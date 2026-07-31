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Provocó disturbios cuando lo identificaron de la Patrulla Municipal

Sucedió en el centro. Tiene 26 años, lo trasladaron a la comisaría y le formaron una causa penal.

Traslado del imputado.

31 de Julio de 2026 18:28

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 26 años fue aprehendido en la intersección de San Martín y Mitre luego de protagonizar varios disturbios en la vía pública y fue notificado de la formación de actuaciones ante la Justicia.

Tiene 26 años.

El sujeto fue interceptado por personal de la Patrulla Municipal y ante una serie de consultas adoptó una actitud agresiva y hostil, intentando confrontar con los efectivos, por lo que fue reducido.

“Fue trasladado a la comisaría primera donde se labraron actuaciones por infracción de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado Correccional N° 2”, informaron autoridades policiales.

Una vez terminados los trámites correspondientes y de ser correctamente identificado recuperó la libertad.

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