Provocó disturbios cuando lo identificaron de la Patrulla Municipal
Sucedió en el centro. Tiene 26 años, lo trasladaron a la comisaría y le formaron una causa penal.
31 de Julio de 2026 18:28
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 26 años fue aprehendido en la intersección de San Martín y Mitre luego de protagonizar varios disturbios en la vía pública y fue notificado de la formación de actuaciones ante la Justicia.
Tiene 26 años.
El sujeto fue interceptado por personal de la Patrulla Municipal y ante una serie de consultas adoptó una actitud agresiva y hostil, intentando confrontar con los efectivos, por lo que fue reducido.
“Fue trasladado a la comisaría primera donde se labraron actuaciones por infracción de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado Correccional N° 2”, informaron autoridades policiales.
Una vez terminados los trámites correspondientes y de ser correctamente identificado recuperó la libertad.
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