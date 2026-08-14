Allanan trece casas por narcomenudeo: siete detenidos

Un impactante despliegue de efectivos de la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado que incluyó la intervención de un helicóptero el jueves a la noche permitió realizar trece allanamientos simultáneos en los barrios Fray Luis Beltrán y Las Dalias por narcomenudeo.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que las medidas se hicieron en viviendas que eran investigadas, algunas desde hace varios meses, por la comercialización de cocaína al menudeo.

Cómo resultado de la misma aprehendieron a cuatro mujeres y tres hombres que fueron notificados de la formación de causa por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En los domicilios investigados hallaron droga fraccionada en pequeños envoltorios y se estima que el total sumado es de más de un kilo de cocaína, uno de marihuana y 650 mil pesos. "También se halló una carabina calibre .22 con la numeración suprimida, un par de pistolas y réplicas de distinto calibre", agregaron.

De los siete aprehendidos, solo una de las mujeres tuvo asistencia particular en su traslado a Tribunales y el resto fue representado por miembros de la Defensa oficial.

La fiscal Daniela Ledesma le solicitó a la Jueza de Garantías Rosa Frende la conversión de la aprehensión en detención mientras avanza la investigación.