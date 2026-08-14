Desarticulan un campaña de salud visual ”trucha” en Mar del Plata

Desarticularon jornadas visuales ilegales en Mar del Plata. Foto: Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires.

La Municipalidad de General Pueyrredon realizó operativos para impedir una serie de actividades que habían sido denunciadas por constituir riesgos a la salud y no estar habilitadas. Las “jornadas visuales” ilegales que habían sido anunciadas fueron desarticuladas esta semana a partir de un operativo conjunto realizado por el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires (COPBA) y la Dirección de Inspección General.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintas etapas y permitieron impedir la realización de las actividades que se iban a realizar el 11 y el 13 de agosto en sedes del gremio del Sivara y en sociedades de fomento.

Los responsables fueron notificados y el área municipal correspondiente entregó cédulas mediante las cuales se los intimó a abstenerse de realizar las jornadas anunciadas o cualquier otra actividad de similares características sin contar con las habilitaciones y autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

Los procedimientos contaron con la participación de inspectores del Departamento de Inspección General, dependiente del director Wálter Angelini, y del jefe del Departamento Operativo de Inspección General, Julián Robayna. También intervino la Subsecretaría de Inspección General, a cargo de Cristian L. Beltrán, en el marco del trabajo coordinado con el Colegio de Ópticos bonaerense.

Desde el organismo profesional destacaron la importancia de este tipo de controles para detectar y frenar actividades que se desarrollan por fuera de las normas que regulan la atención y la comercialización de productos vinculados con la salud visual.

Qué son las “jornadas visuales”

Según explicaron desde el COPBA, este tipo de campañas suelen presentarse como supuestos controles visuales y pueden incluir la oferta de anteojos a los que se promociona como productos a “precios sociales”.

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que algunas de estas actividades pueden involucrar mediciones realizadas por personas que no cuentan con la habilitación profesional correspondiente y la posterior comercialización de anteojos fuera de las ópticas autorizadas.

En ese sentido, remarcaron que las denominadas “jornadas visuales” o “campañas de salud visual” que ofrecen controles, evaluaciones, prescripciones y venta de anteojos fuera de los ámbitos y condiciones establecidos por la normativa se encuentran fuera del marco legal vigente.

Qué establece la normativa

La actividad de las casas de óptica y la comercialización de anteojos en la provincia de Buenos Aires están reguladas por la Ley 12.239 y el Decreto 419/71.

A su vez, la Ley 4.534 establece el marco legal para el ejercicio de la medicina e incluye disposiciones relacionadas con la prescripción de lentes.

Desde el COPBA remarcaron que el cumplimiento de estas normas resulta fundamental para garantizar que la atención vinculada con la salud visual se realice dentro de los ámbitos habilitados y con profesionales matriculados.

Recomiendan comprar anteojos en ópticas habilitadas

Tras los operativos realizados en Mar del Plata, el Colegio de Ópticos destacó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con los municipios para detectar actividades ilegales vinculadas con la salud visual y proteger a la población.

Además, recomendaron realizar controles oftalmológicos periódicos y adquirir anteojos exclusivamente en ópticas habilitadas, donde la atención y el asesoramiento están a cargo de ópticos matriculados.

La advertencia apunta especialmente a evitar que los vecinos recurran a campañas o actividades que, bajo la apariencia de controles accesibles, puedan ofrecer servicios o productos sin las condiciones profesionales y legales requeridas.