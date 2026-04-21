Final feliz: una tradicional feria evitó el desalojo y seguirá trabajando tras un acuerdo con el Municipio

Luego de unos días de intensa incertidumbre, finalmente los trabajadores de la feria de la avenida Luro y Pampa, en el ingreso a la Terminal Ferroautomotora, lograron garantizar su actividad tras un acuerdo con el Municipio.

La semana pasada los comerciantes denunciaron que de manera sorpresiva y tras permanecer más de 7 años en el lugar, agentes municipales les dieron 10 días para desalojar el lugar.

“No queremos perder nuestro trabajo y la gente nos apoya porque a ellos les sirve nuestro servicio. Somos de las pocas ferias que tenemos el 40% de descuento con Cuenta DNI. Y son tres puestos, no molestamos a nadie”, afirmó en esa oportunidad Eugenia, una de las comerciantes afectadas. Alarmados ante la posibilidad de quedar en la calle, realizaron durante el fin de semana una convocatoria de clientes, que expresaron su apoyo al espacio, no solo por la calidad de atención sino por los buenos precios.

El plazo vencía este miércoles 22 de abril pero afortunadamente este martes, volvió la calma a sus trabajadores, que acordaron seguir en el espacio bajo algunas condiciones. Según pudo saber 0223, el acuerdo “fue de palabra” y se dio a partir del informe publicado por este medio, lo que motivó la presencia en el lugar de referentes, tanto de la Secretaría de Inspección General, como de la Secretaría de la Producción.

“Aseguraron que querían trabajar en conjunto para la regularización de la feria, la puesta en valor de los módulos y la continuidad del trabajo directo para quince familias”, señalaron a este medio.

El trabajo a realizar a futuro es la modernización y organización de los módulos, y también la confección de un proyecto de ordenanza que dé un marco formal para el trabajo de estas personas.

Uno de los responsables de los módulos señaló que la charla con los funcionarios municipales fue "en los mejores términos posibles", y que después de pasar momentos de incertidumbres "esta noche podemos dormir tranquilos".