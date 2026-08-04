Destrucción de la Saladita: dónde trabajan los feriantes y qué espacio ofrecieron para instalarla de nuevo

A más de tres meses del desalojo de la Saladita de la Bristol que dejó sin trabajo a 200 familias, el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) en Mar del Plata precisó en qué etapa se encuentra la investigación y reveló cuál fue el ofrecimiento para instalar la nueva feria.

A mediados de abril, las fuerzas de seguridad desmantelaron los puestos de feriantes y vendedores ambulantes que funcionaban en la costa.

En un principio, debido a que el fin de semana pasado reaparecieron los puestos en la misma zona por la celebración del Encuentro de Vendedores Ambulantes y Feriantes, el secretario general del gremio, Walter Rivero, aseguró que la actividad fue permitida por las áreas correspondientes, aunque no contaron con un permiso firmado, "como ningún trabajador de la calle".

En esa línea, recalcó que "nadie tiene permiso formal y todos son acuerdos de palabra", y reclamó que "muchas veces dicen que sí, pero no firman nada, y cuando hay problemas se lavan las manos, como pasó con la feria" de la Saladita.

Algunos de los productos que se podían adquirir en la feria.

Asimismo, el referente sindical sostuvo que cuando se encontraban en un proceso para "encaminarla", las autoridades "decidieron destruirla y nadie se hizo cargo".

Además, Rivero explicó que fue investigado él y su patrimonio, al igual que "otros feriantes a los que les secuestraron ropa de marca", y expresó que a la par continúa "la denuncia que impulsó el sindicato para determinar quién fue el responsable de ordenar la destrucción de la feria de manera ilegal".

Así quedó la Rambla tras el desalojo de los feriantes de la Saladita marplatense.

Por otro lado, indicó que quienes fueron desalojados de la Saladita de la Bristol "hoy se encuentran sobre el murallón de la Rambla, del lado de las baldosas y no de la arena", ya que en un principio de diálogo el Municipio ofreció "la Ferroautomotora para armar la nueva feria", aunque no prosperó y hoy se mantienen "a la espera".

"Hasta ahora no vino nadie a hablar. Desde el día de la destrucción de la feria, no volvieron a ir a la Rambla. No los han molestado y están trabajando, o más bien resistiendo y defendiendo un espacio. En vacaciones esperan vender un poco más porque la venían pasando muy mal, pero se quedan ahí para no pasar al olvido y obtener una respuesta", concluyó el delegado regional de Sivara.